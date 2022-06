Naomi Osaka a Wimbledon non ci sarà. La giapponese si è ritirata a causa di un infortunio al tendine d'Achille, come confermato dal messaggio pubblicato sui social. "Il mio tendine di Achille non va ancora bene, quindi ci vediamo la prossima volta", ha scritto su Twitter. La 24enne, che ha vinto due volte l'Australian Open e due volte gli Us Open, era in una prima lista di iscritti la scorsa settimana ma non ha giocato dagli Open di Francia. In precedenza aveva anche detto che stava pensando di non andare al Grande Slam sull'erba di Londra dopo che era stato privato dei punti in classifica a causa del divieto ai giocatori russi e bielorussi in seguito all'invasione dell'Ucraina. Ora è ufficiale, Naomi dà forfait.