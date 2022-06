Berrettini-Krajinovic, la finale alle 14.30 su Sky

L'azzurro insegue il secondo titolo consecutivo nel torneo londinese: dovrà fare i conti con il serbo n. 48 al mondo che in semifinale ha eliminato Marin Cilic con un doppio 6-3. Per Berrettini si tratta della quarta finale di fila su erba. Il match in diretta dalle 14.30 su Sky Sport Tennis

Appuntamento con la storia per Matteo Berrettini. L'azzurro va a caccia del secondo titolo consecutivo all'ATP 500 del Queen's, impresa riuscita nella storia solo a sette giocatori. Tra l'azzurro e il titolo c'è solo un ostacolo: Filip Krajinovic, n. 43 ATP e avversario in finale. Il romano, n. 2 del seeding, arriva all'appuntamento in un periodo di forma strepitoso. Rientrato nel circuito tre mesi dopo l'intervento alla mano destra, Berrettini ha subito conquistato il titolo a Stoccarda ed è reduce da otto successi di fila. Su erba, inoltre, ha vinto 19 degli ultimi 20 match disputati. Sarà la quinta finale sulla superfice per Matteo, la prima invece per Krajinovic che in semifinale ha eliminato Marin Cilic con un doppio 6-3. Il serbo vuole spezzare un tabù visto che non ha mai vinto un titolo in carriera nonostante abbia giocato quattro finali.