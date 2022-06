E' ufficialmente cominciato Wimbledon, con il primo turno delle qualificazioni. Tanti gli azzurri in campo già oggi. Vittorie per Caruso, Gaio e Pellegrino. Escono di scena Travaglia, Fabbiano e Giustino. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Al via il torneo di qualificazioni a Wimbledon, terzo Slam del 2022, di scena sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 27 giugno il via al tabellone principale per cui i match si sposteranno all’All England Club). Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese, che quest'anno disporrà di un montepremi record da 40.350.000 sterline. Gli italiani impegnati al via sono ben 16. Le qualificazioni, così come il torneo principale, sono in diretta su Sky Sport.