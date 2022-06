Impresa di Camila Giorgi, che batte Garbine Muguruza, n.10 del ranking e vincitrice di Wimbledon nel 2017 e vola ai quarti del torneo WTA di Eastbourne. Finisce invece agli ottavi il cammino nel tabellone maschile di Lorenzo Sonego, che viene eliminato dall'australiano Alex De Minaur nel rematch della finale dello scorso anno. Più tardi Sinner-Paul in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Non riesce la vendetta sportiva a Lorenzo Sonego, eliminato agli ottavi del “Rothesay International”, torneo ATP 250 che si sta disputando sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Il 27enne torinese, n.32 del ranking, finalista dodici mesi fa, è stato battuto 7-6, 6-2 dall'australiano Alex De Minaur, n.24 del ranking e sesto favorito del seeding. De Minaur lo scorso anno conquistò il titolo battendo proprio Lorenzo in finale. Dopo un primo set equilibrato e deciso dal tie-break, l'azzurro si è sciolto nel secondo parziale, dove ha perso per due volte la battuta, cedendo dopo poco più di un'ora e mezza di gioco. Ora per Sonego appuntamento a Wimbledon, dove dodici mesi fa raggiunse gli ottavi, sconfitto sul Centrale da Roger Federer. De Minaur attende ai quarti il vincente di Sinner-Paul.