Camila Giorgi è in semifinale nel WTA 500 di Eastbourne: sconfitta la bulgara Viktorija Tomova - numero 128 del ranking - in due set (6-2, 6-1). Il torneo ATP di Eastbourne è su Sky e in streaming su NOW, Wimbledon in diretta dal 27 giugno

ATP EASTBOURNE: OUT SINNER E SONEGO