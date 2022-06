Matteo Berrettini ha annunciato sui social di essere risultato positivo al Covid. Il finalista del 2021 è quindi costretto a rinunciare al torneo di Wimbledon: "Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon, essendo positivo al Covid. Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Non ho parole per descrivere l'estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte"

Matteo Berrettini costretto al forfait a Wimbledon a causa del Covid . Il finalista del 2021 è infatti risultato positivo a un test a poche ore dal debutto sui prati londinesi, previsto per le 14 italiane sul Court 1 contro il cileno Cristian Garin . Ad annunciarlo, attraverso un post sui social , è stato lo stesso tennista romano, n°8 del seeding. Berrettini era tra i favoriti per la vittoria del torneo dopo aver conquistato in serie nelle ultime due settimane i tornei di Stoccarda e del Queen's . Il romano, che scivolerà 15° posto del ranking ATP al termine di Wimbledon, era rientrato poche settimane fa dopo 84 giorni di stop a causa dell'operazione chirurgica subita alla mano. Proprio ieri era saltata un'altra testa di serie a causa del Covid, il croato Marin Cilic , finalista all'All England Club nel 2018.

Berrettini: "Ho il cuore spezzato, ma tornerò più forte di prima"

"Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon dopo essere risultato positivo a un test Covid-19 - il post di Matteo sui social -. Ho avuto dei sintomi influenzali negli ultimi giorni e mi sono isolato. Nonostante i sintomi non fossero gravi, ho deciso comunque di effettuare un test questa mattina, per proteggere i miei avversari e tutti coloro che sono coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere le sensazioni negative in questo momento. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte di prima. Grazie per il supporto".