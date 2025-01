Jannik Sinner sorride dopo il successo ai quarti di Melbourne con De Minaur: "Ho recuperato bene le energie, ero pronto e preparato alla partita. Sono soddisfatto della mia prestazione. Con Shelton sarà difficile, serve alla grande e dovrò restare concentrato". ll torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

"Ho recuperato bene, oggi ero pronto alla partita"

"Oggi sentivo tutto e in giornate come queste in cui vai subito un break avanti è tutto più facile. Alex è un grande competitore, non molla mai. L'atmosfera è stata straordinaria. Ci conosciamo bene, ci siamo affrontati tante volte. Mi ero preparato bene alla sfida, anche se poi basta un calo per far cambiare la partita. Sono molto soddisfatto della prestazione. Ieri è stata una giornata tranquilla, ho palleggiato con i miei coach e mi hanno dato un buon ritmo. Sono giovane e ho recuperato in fretta. Ho dormito e mi sono riposato, ho recuperato e oggi ero pronto. Ho un team che è molto esperto, capiscono i momenti anche meglio di me. Ci sono tante piccole cose sulle quali posso migliorare. Ero pronto alla partita di oggi, ho preso fiducia già nei preparativi e il risultato si è visto".