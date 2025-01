Sinner-De Minaur LIVE alle 9.30 sul canale 210 Sky

Caccia alla quinta semifinale Slam per Jannik Sinner che sulla Rod Laver Arena affronta Alex De Minaur. L'azzurro ha svolto la rifinitura alle 6 italiane sui campi indoor del National Tennis Center. ll match sarà in diretta alle 9.30 su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

SONEGO-SHELTON LIVE - RISULTATI