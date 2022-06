Il tennista australiano fa già parlare di sè alla prima partita. Dopo la vittoria più complicata del previsto al primo turno contro l'inglese Jubb, si è presentato in conferenza post match con una vaschetta di sushi. Dopo averla condita, si è finalmente concesso ai giornalisti, spiegando gli sputi rivolti a fine partita: "Erano per una persona che mi ha mancato di rispetto". Per l'occasione, non si è nemmeno fatto amico i giudici di sedia: "Sono troppo vecchi per questo sport"