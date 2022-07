A Wimbledon si comincia a fare sul serio con i match di 3° turno della parte alta di tabellone. Attesa per Sinner-Isner, ma anche per il derby serbo del Centrale che vedrà opposti Djokovic e Kecmanovic. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati e in streaming su NOW

