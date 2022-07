Il servizio da sotto non è una novità per Aleksandr Bublik che si è ripetuto anche nel match contro Frances Tiafoe al terzo turno di Wimbledon. Il kazako ha utilizzato l'underarm serve per sei volte nello stesso gioco durante il quarto set. Bublik ha vinto il game, ma ha poi perso l'incontro con il punteggio di 3-6, 7-6(1), 7-6(3), 6-4

