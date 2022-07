Sinner-Alcaraz, dove vedere il match su Sky

L'altoatesino va a caccia del suo miglior risultato in uno Slam. Di fronte lo spagnolo, testa di serie numero 5 del torneo, mai battuto da Sinner nei due precedenti. Il match, il secondo sul Campo Centrale (il programma inizierà alle 14.30), sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW

È una sfida tra next gen quella che oppone Jannik Sinner e Carlos Alcaraz negli ottavi di finale di Wimbledon. Per la prima volta in carriera l'azzurro, n. 10 del seeding, ha centrato la qualificazione agli ottavi dei Championships battendo al terzo turno lo statunitense John Isner in tre set. Stesso risultato anche per Carlos Alcaraz, testa di serie numero 5 del torneo, che ha impiegato un'ora e 40 minuti per eliminare il tedesco Oscar Otte. Chi vincerà tra i due giovani eguaglierà il proprio miglior risultato in uno Slam. Sullo sfondo c'è il possibile quarto di finale contro Novak Djokovic.