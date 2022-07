Altra giornata che promette grande spettacolo a Wimbledon, dove si chiudono gli incontri del 3° turno. Sonego affronta Nadal, grande attesa per la sfida tra Tsitsipas e Kyrgios. Swiatek a caccia della vittoria n°38 consecutiva. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati e in streaming su NOW

