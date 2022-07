Doppia multa, per Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas, per le intemperanze nel corso della sfida agli ottavi di Wimbledon. L’australiano paga per aver pronunciato un’oscenità che è stata sentita dal pubblico ed è stato sanzionato con una multa da 3800 euro. Peggio è andato al tennista greco, numero 5 del ranking ATP, che dovrà pagare 9500 euro per condotta antisportiva: Tsitsipas aveva anche volontariamente tirato una palla contro il pubblico in tribuna.