Il passato e il futuro che collidono in un presente ancora ricco di suggestioni e per questo ancora più dilatato: nel momento in cui Novak Djokovic e Jannik Sinner scenderanno in campo per il quarto di finale più suggestivo e interessante in programma a Wimbledon, con i volti concentrati e quei sorrisi enigmatici come una sfinge, l’impressione sarà di vedere la realtà attraverso uno specchio. Da un lato chi è ancora il re; dall’altro chi, diverso nel carattere, ma così simile per caratteristiche e potenzialmente per percorso di maturazione, potrebbe diventarlo.

Rovescio a confronto leggi anche Oggi Sinner-Djokovic: chi vince va in semifinale "Mi ricorda me stesso a 20 anni", ha detto Nole di Jannik. Il che è vero, ma non verissimo. Entrambi hanno nella risposta in anticipo, preferibilmente di rovescio, il quid in più con il quale mandare in crisi chi, progressivamente, finisce per uscire dallo scambio una frazione di secondo alla volta. Il gesto tecnico effettivamente è simile nella mimica, con il bacino che ruota a velocità supersonica e la pallina che esce con pulizia cristallina dal piatto corde, sfrecciando in modo impercettibile per l’occhio umano. Sinner, però sfrutta il rovescio con l’intenzione, istintiva e aggressiva, di prendere direttamente il controllo di punto, game e possibilmente set e partita, mentre per Djokovic, la pressione in risposta è propedeutica a sfiancare progressivamente il malcapitato che, dall’altro lato di campo, diventa sempre più frustrato al pensiero di giocare contro un autentico muro di gomma.

Il carattere leggi anche Nadal e Kyrgios volano ai quarti Né Nole e Jannik sono simili nel carattere. Sinner è un finto freddo, che quasi mai si abbandona a gesti di stizza, se non qualche gelido sguardo di disapprovazione principalmente rivolto ai propri errori, ma che nei momenti decisivi, ha dimostrato di non essere proprio immune alla pressione, come quando, in finale nel Masters 1000 di Miami un anno fa, in vantaggio 6-5 con break a favore nel primo set contro Hurkacz, subì il controbreak a zero, perse il successivo tiebreak e anche la partita. Djokovic, al contrario, nonostante spesso sfoghi la tensione sbraitando e distruggendo racchette, ha costruito la propria carriera su una mentalità a dir poco granitica e glaciale, che gli ha permesso di rimontare quell’8-7, 40-15 che ormai è diventato una indimenticabile sequenza di Fibonacci per chi segue il tennis – sia nel bene che nel male. Il serbo non è nato implacabile, ma si è costruito la propria corazza con il tempo: nell’intervallo di tempo tra gennaio 2008, il mese in cui ha vinto il primo Slam agli Australian Open e gennaio 2011, con il bis sempre a Melbourne, Nole era quasi il terzo incomodo che non doveva insinuarsi nella rivalità tra Federer e Nadal. Crescere cercando di scrollarsi di dosso i paragoni ingombranti è un’altra analogia che lega Djokovic a Sinner, chiamato a sganciarsi dall’ombra di Alcaraz come gli è riuscito benissimo nella partita di ottavi di finale proprio sul Centrale di Wimbledon, lo stesso campo su cui bisognerà cercare un’altra impresa.

