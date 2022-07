Sarà un martedì stellare sul Centrale di Wimbledon, dove Jannik Sinner affronterà il sei volte campione del torneo, il n°1 del seeding Novak Djokovic. Azzurro a caccia della sua prima semifinale in uno Slam. Un match da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW WIMBLEDON UNCOVERED IN LIVE STREAMING - RISULTATI LIVE Condividi

Jannik Sinner gioca martedì sul Centrale uno dei match più importanti della sua breve ma intensa carriera. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking e 10 del seeding, affronta il serbo Novak Djokovic, sei volte vincitore di Wimbledon, per un posto in semifinale. Sinner, che non aveva mai vinto un match sull’erba, è diventato il sesto italiano (il quarto nell’Era Open) a raggiungere i quarti ai “The Championships” dopo De Morpurgo (1928), Pietrangeli (1955 e 1960), Panatta (1979), Sanguinetti (1998) e Berrettini (2021). Tutto da vivere in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il percorso di Sinner a Wimbledon Jannik - che per la stagione sui prati ha affiancato a coach Simone Vagnozzi un consulente speciale come l’australiano Darren Cahill - sta giocando per la seconda volta il Major British (lo scorso anno fu sconfitto all’esordio dall’ungherese Fucsovics). L’altoatesino - arrivato a Wimbledon con quattro sconfitte in altrettanti match sui prati in carriera - dopo essersi imposto in quattro set all’esordio sullo svizzero Wawrinka, n.267 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, mercoledì al secondo turno ha sconfitto sempre in quattro set lo svedese Mikael Ymer, n.88 ATP: quindi il successo più comodo contro l’avversario più temibile, lo statunitense Isner, n.24 del ranking e 20 del seeding, al quale non sono bastati 24 ace per impensierire l’azzurro, e negli ottavi il capolavoro contro lo spagnolo Alcaraz, n.7 del ranking e 5 del seeding, battuto per la prima volta in carriera.

Sinner-Djokovic, i precedenti Quelli di Wimbledon sono i terzi quarti di finale in carriera dopo Roland Garros 2020 ed Australian Open 2022. Sinner dovrà vedersela con il serbo Novak Djokovic, n.3 del ranking e primo favorito del seeding, già sei volte trionfatore sui prati londinesi e per la 53^ volta tra i migliori otto in uno Slam: l’ex re del tennis mondiale ha vinto in due set l’unico precedente, giocato al secondo turno del Masters 1000 sulla terra di Monte-Carlo lo scorso anno.

