Wimbledon femminile, in semifinale Maria-Jabeur

Tatjana la mamma, classe 1987, con il rovescio a una mano e lo slice velenoso, Jule il prodigio che quasi potrebbe esserle figlia, classe 1999, con una dirompente combinazione di servizio e dritto propria di un’epoca ultra-moderna e qualche problema fisico che ne ha frenato la transizione da juniores ad adulta: il primo quarto di finale femminile tra Niemeier e Maria è un derby tutto tedesco che ricorda soltanto nella nazionalità la sfida da thriller tra le due coetanee Angelique Kerber e Sabine Lisicki, andata in scena dieci anni prima, sempre nei quarti di finale di Wimbledon. Ai nastri di partenza, la Maria è la più tesa: il servizio è legnoso, le gambe sono rigide nell’esecuzione di chop, slice e volee e Niemeier si prende subito il break in apertura, sprecando anche due opportunità di 3-0 pesante. La tedesca più giovane per un attimo soffre il contraccolpo e nel game successivo finisce sotto 0-30 con due doppi falli, a cui ne seguirà un terzo sulla palla game, ma si salva con il dritto e con coraggio a rete. I doppi falli saliranno a sei a fine parziale ma la Niemeier comunque riesce a difendere il break in apertura e dopo 36 minuti la classe 1999 di Dortmund è a un set dalla prima semifinale Slam in carriera. Nonostante la Maria dia l’impressione di essere un po’ più a proprio agio in campo, anche nel secondo set la tedesca più anziana subisce il break a freddo nel primo game. Con le spalle al muro, però, la trentaquattrenne di Bad Saulgau si riscatta con una smorzata perfetta e una volee in ginocchio e si riporta in parità, complici anche altri due doppi falli di Niemeier. La tedesca più giovane ora paga l’inesperienza, subisce un altro break e va sotto 1-3. La ragnatela di Tatjana diventa sempre più intricata e Jule è in affanno negli spostamenti laterali: con queste premesse la partita va al terzo set. La Niemeier è la prima ad andare in vantaggio di un break, ma, come contro la Ostapenko, la Maria non si dà per vinta e si riporta in parità sul 4-4. Sul 5-5 Jule spedisce in rete la risposta sulla palla break: sarà il preludio di un game successivo che termina con una volee affossata a rete sul match point. In semifinale ci va mamma Tatjana la cui favola sembra proprio non voler finire.

Parola d’ordine: vintage. Marie Bouzkova e Ons Jabeur giocano entrambe un tennis divertente, estroso, ricco di variazioni, di slice, di smorzate e di adattabilità su qualsiasi superficie, ma, se stuzzicate, non disdegnano fucilate con il dritto (la tunisina) e vincenti impossibili raggomitolata sul rovescio (la ceca). Ed è esattamente questo il canovaccio che caratterizza la partita nei primi game. La Jabeur è la prima ad avere una palla break già nel primo game, propiziata da un dritto fulminante, ma la Bouzkova è la prima ad andare avanti nel punteggio, con un break nel quinto gioco. La ceca è in trance agonistica e sfreccia sulle smorzate, per la verità anche buone di Ons, salendo fino al 30-0 in risposta nel settimo game. La Jabeur si salva e, rinvigorita dal pericolo scampato, si procura due palle per il controbreak subito dopo, ma spreca soprattutto la seconda con un’altra palla corta leziosa. La Bouzkova chiude il primo set per 6-3 ed è a un set dalla prima finale Slam in carriera. Nel secondo parziale, però, tutto cambia: Ons non vuole sprecare la chance di una carriera e strappa il servizio tre volte su quattro alla ceca, che sente il momento, ma che è anche sempre più stanca per la generosa difesa a fondocampo. Il 6-1 con cui la tunisina allunga la partita è destinato a ripetersi anche nel terzo set. La Bouzkova ormai è in debito di ossigeno, mentre la Jabeur sembra mentalmente sciolta anche nel volto. La partita praticamente termina sull’1-1, 40-0, quando, dopo aver vinto un incredibile punto durante il quale era anche scivolata, la ceca esce anche emotivamente dalla partita, fino al definitivo 6-1. In semifinale la Jabeur affronterà la tedesca Tatjana Maria. Per entrambe, sembra logico pensare che il match sarà l’occasione di una vita.