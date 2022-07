A Wimbledon si chiude il programma dei quarti di finale. Il 22 volte campione Slam, Rafa Nadal, affronta lo statunitense Fritz. Kyrgios sfida da favorito il cileno Garin. Tra le donne, Halep batte Anisimova e torna in semifinale, in corso Tomljanovic-Rybakina. Tutto in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

