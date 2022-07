Kim Clijsters sfiora uno dei colpi più sensazionali dell'anno. Durante il match di doppio delle leggende, la belga ha prima giocato di volo per alcuni secondi, poi si è prodigata in un recupero miracoloso concluso con un passante in tweener finito a pochi centimetri dalla riga. In caso di successo, sarebbe finito nella lista dei punti più spettacolari mai visti a Wimbledon. Ecco il video

