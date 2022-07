Rafa Nadal stoico a Wimbledon. Lo spagnolo, a caccia del titolo che lo terrebbe in corsa per il Grande Slam, accusa un problema agli addominali nel secondo set del quarto di finale contro Fritz. Dalle tribune anche il padre e la sorella gli dicono di ritirarsi, ma il maiorchino non ne vuole sapere. Il torneo in diretta su Sky e in streaming su NOW

