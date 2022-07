Nick Kyrgios ha parole al miele per Novak Djokovic, con cui domenica si giocherà il titolo a Wimbledon. "Abbiamo una sorta di 'bromance', ci scriviamo messaggi su Instagram e voleva vedermi in finale". Nole ci ride sopra: "Non so se siamo già a livelli di 'bromance', ma il rapporto è migliorato". Ecco quando e perchè i due 'vecchi nemici' hanno fatto la pace WIMBLEDON UNCOVERED IN LIVE STREAMING - DJOKOVIC-KYRGIOS, GUIDA TV Condividi

Nick Kyrgios e Novak Djokovic si giocheranno il titolo di Wimbledon domenica alle 15, quando è in programma la finale maschile. I due non si sono mai amati. Nel 2020, quando Nole organizzò l'Adria Tour in piena pandemia, scatenando un focolaio, l'australiano utilizzò parole al veleno contro di lui. Poi però fu uno dei pochi tennisti a prenderne le difese in occasione della querelle legata al suo ingresso in Australia. Da quel momento, il rapporto è cambiato in meglio.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti wimbledon Figlio e...coniglio: così si preparano Nole e Nick Ultimo alleamento per Novak Djokovic e Nick Kyrgios a meno di ventiquattro ore dalla finale di Wimbledon. Nole in campo con il figlio e con la sua 'banda', l'australiano si presenta con pantaloncini NBA e una maglia davvero particolare. Domani alle 15 la super sfida in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW WIMBLEDON UNCOVERED IN LIVE STREAMING - RYBAKINA NUOVA REGINA Ultimo allenemento per Djokovic e Kyrgios in vista della finale di domenica sul Centrale. Nole si è presentato in campo con il figlio, provetto tennista, e con la sua 'banda' Per il serbo anche qualche appunto: starà studiando il servizio di Kyrgios?

"Ci scambiamo messaggi sui social, voleva verdermi in finale" "In questo momento abbiamo una specie di ‘bromance’, è una cosa piuttosto strana. Tutti sanno che per un bel periodo non ci stavamo simpatici, diciamo così. Ma penso di essere stato l’unico giocatore a prendere le sue difese per quello successo in Australia. E penso che lì ci siamo guadagnati il rispetto. Come quando hai un momento di crisi nella tua vita e qualcuno ti viene in aiuto. Adesso ci scambiamo messaggi su Instagram e cose di questo tipo. A inizio settimana mi ha detto: ‘Spero di vederti domenica in finale'".