Ultimo alleamento per Novak Djokovic e Nick Kyrgios a meno di ventiquattro ore dalla finale di Wimbledon. Nole in campo con il figlio e con la sua 'banda', l'australiano si presenta con pantaloncini NBA e una maglia davvero particolare. Domani alle 15 la super sfida in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

WIMBLEDON UNCOVERED IN LIVE STREAMING - RYBAKINA NUOVA REGINA