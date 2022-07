Matteo Berrettini sta per tornare in campo dopo il Covid che gli ha impedito di giocare a Wimbledon. L'azzurro, prima di giocare l'Atp 250 di Gstaad, in onda da domani su Sky Sport Tennis, ha raccontato come sono state le sue ultime settimane: "Il coronavirus? Mi è dispiaciuto molto, ma ho cercato di andare via da Londra con il ricordo del Queen's, aggrappandomi alle cose belle delle settimane precedenti". Ascolta il video