Musetti agli ottavi di Umago: ora trova Cecchinato

Lorenzo Musetti non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'azzurro, fresco vincitore del torneo di Amburgo la scorsa settimana, ha esordito con una vittoria nel primo turno dell'Atp 250 di Umago. Il classe 2002 ha sconfitto in tre set lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-2 3-6 6-1. Inizio perfetto del numero 31 del mondo, che non ci ha messo molto ad adattarsi alla terra croata. Poi un calo nel secondo e un ritorno, prepotente, nel terzo. Di fatto nel parziale decisivo non c'è stata partita, troppa differenza di qualità in campo tra i due giocatori.