Zeppieri agli ottavi a Umago. Fognini-Galan LIVE

Inizia con una vittoria l'Atp 250 di Umago per i colori azzurri: Giulio Zeppieri supera in rimonta l'argentino Cachin 3-6 6-1 6-4 e si qualifica per gli ottavi di finale centrando il primo successo in carriera nel circuito maggiore. A seguire tocca a Fognini, opposto al colombiano Daniel Galan. In serata Marco Cecchinato sfida il padrone di casa Poljicak. Il torneo di Umago è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis da lunedì 25 luglio a domenica 31

