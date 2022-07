Cecchinato batte Musetti: è ai quarti a Umago

Si ferma agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti all'ATP 250 di Umago. Il tennista toscano, reduce dal successo all'ATP 500 di Amburgo, ha perso il derby italiano contro Marco Cecchinato negli ottavi di finale. Il palermitano ha vinto in due set: 6-4 6-3 il punteggio finale in un'ora e 15 minuti di gioco. Una grande partita da parte di Cecchinato, già campione a Umago nel 2018, contro un Musetti in ombra, in difficoltà soprattutto al servizio. Il giovane azzurro è riuscito a mettere in campo solo il 58% di prime e ha vinto il 37% di punti con la seconda. Cecchinato, che non giocava un quarto di finale nel circuito da più di un anno, affronterà o il connazionale Agamenone o l'argentino Baez.