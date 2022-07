Favola Zeppieri: batte Galan e accede ai quarti

Continua la favola di Giulio Zeppieri all'ATP 250 di Umago. Dopo aver centrato la prima vittoria nel circuito al primo turno contro l'argentino Cachin, il 20enne romano si è qualificato per i quarti di finale grazie al successo contro il colombiano Daniel Galan, n. 99 del ranking ATP: 6-4, 3-6, 6-1 il punteggio finale dopo 2 ore e 10 minuti di gioco. Un momento d'oro per Zeppieri, entrato nel main draw di Umago attraverso le qualificazioni dove aveva battuto il francese Simon e lo svedese Ymer. Quattro vittorie consecutive, la striscia di successi più lunga per lui nel 2022. Zeppieri, che ha già guadagnato 19 posizioni nel ranking ATP ed è virtualmente n. 149 al mondo (suo best ranking), affronterà nei quarti o il danese Rune, testa di serie n. 4 del torneo, o lo spagnolo Zapata Miralles.