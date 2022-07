Paolini in semifinale a Varsavia: battuta Golubic

Continua l'ottimo momento di forma di Jasmine Paolini. La tennista toscana, n. 58 al mondo e n. 10 del seeding, ha raggiunto le semifinali al WTA 250 di Varsavia, grazie alla vittoria in rimonta contro la svizzera Viktorija Golubic: 1-6, 6-2, 6-2 il punteggio finale in quasi due ore di gioco. Per Paolini è la seconda semifinale consecutiva dopo Palermo, fermata in quel caso da Lucia Bronzetti. Un periodo positivo per la nativa di Castelnuovo di Garfagnana che prima di questi due tornei era reduce da sei sconfitte consecutive nel circuito WTA. Risultati che consentiranno a Paolini di avvicinarsi al suo best ranking: in proiezione è n. 55 della classifica mondiale.