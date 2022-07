Umago, è il giorno dei quarti: 4 italiani in campo

Quinta giornata di incontri all'Atp 250 di Umago. È il giorno dei quarti con 4 italiani protagonisti: in programma il derby Agamenone-Cecchinato, poi Sinner (contro Carballes Baena) e Zeppieri (contro Zapata Miralles). Dalle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

È il giorno dei quarti di finale all'ATP 250 di Umago. Un venerdì a forti tinte azzurre perché in campo ci saranno quattro italiani: un fatto storico perché 4 azzurri tra i migliori otto in un torneo ATP mancavano da Saint Vincent 1987. In quel caso si qualificarono ai quarti Cancellotti, Canè, Colombo e Pistolesi, stavolta i protagonisti saranno Sinner, Agamenone, Cecchinato e Zeppieri.