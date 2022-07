Per Bolelli e Fognini si tratta del quinto titolo su dodici finali disputate insieme . Non è la prima volta a Umago per i due azzurri che avevano vinto in Croazia nel 2011. In bacheca anche l'ATP 250 di Buenos Aires 2013, l'Australian Open 2015 (primo Slam per una coppia italiana dal 1959) e l'ATP 500 di Rio De Janeiro 2022

Sonego vince in doppio a Kitzbuhel

Non solo Bolelli e Fognini, sabato ha vinto in doppio anche Lorenzo Sonego. Il torinese, in coppia con lo spagnolo Pedro Martinez, ha conquistato il titolo nella specialità all'ATP 250 di Kitzbuhel. La coppia italospagnola ha battuto due doppisti puri come Tim Puetz e Michael Venus: 5-7, 6-4, 10-8 il risultato finale in 2 ore esatte di gioco. Per Sonego si tratta del secondo titolo in doppio nel circuito dopo Cagliari 2021, in quel caso in coppia con Andrea Vavassori.