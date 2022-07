Sinner-Alcaraz, che finale a Umago: alle 20 su Sky

Il rosso e il nero, sud della Spagna contro Italia del Nord , Toro e Leone, testa di serie numero uno contro la numero due. A Umago si sta per giocare la miglior finale possibile, quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner , il tennis del futuro diventato presente. I due giocatori si affrontano per la terza volta in carriera, la prima in finale, a distanza di un mese dal match di Wimbledon, dove l’azzurro si impose.

Next gen avanti tutta

Come già è successo ad Amburgo la scorsa settimana, i ragazzi nati dopo il 2000 hanno preso il largo, la next gen diventa padrona grazie ai suoi migliori rappresentanti, il numero uno e il numero due della race che porta a Milano. Sinner versus Alcaraz, vent’ anni il primo diciannove il secondo è una rivalità destinata a ripetersi negli anni. Predestinati entrambi, ragazzi da copertina, i testimonial migliori del tennis che verrà, del tennis che già c’è ed è in ottime mani. All’inizio del 2022 Alcaraz, con i suoi quattro titoli conquistati, ha messo un po' in ombra Sinner che in questa stagione, prima della Croazia, non era ancora riuscito a raggiungere una finale. È stato lo spagnolo il centro del tennis quest’anno, con la sua esplosività e le domande che genera: è lui il prossimo numero uno al mondo? La stessa attenzione e la stessa domanda erano state rivolte guardando Sinner qualche tempo prima.

Fino alla vittoria di Madrid, Alcaraz sembrava essersi preso tutta la luce e l’attenzione, e che le sue manifestazioni di forza avessero concluso il dibattito sul prossimo dominatore del circuito Atp: game, set and match in favore dello spagnolo.

Un po' di ombra, di pressioni finalmente scaricate su spalle altrui a Jannik Sinner ha fatto bene. Ai quarti di finale di Wimbledon è sceso in campo da sfavorito e da sfavorito ha vinto un match impeccabile, finito 6-1 6-4 6-7 6-3; l’unico set che ha perso l’azzurro lo ha perso 8 a 10 al tie break. Quel match ha riportato equilibrio, non solo nelle statistiche ma anche in prospettiva. Sinner non vuole parlare del futuro.