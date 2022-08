Djokovic-Us Open, dal Congresso: "Fatelo giocare"

I repubblicani Claudia Tenney e Louie Gohmert hanno inviato una richiesta ufficiale al presidente USA Joe Biden, chiedendo che Djokovic e gli stranieri non vaccinati possano entrare negli States per disputare gli US Open grazie alla "National Interest Exemption"

La partecipazione di Novak Djokovic agli US Open è diventato un caso politico negli Stati Uniti. Il tennista serbo non può entrare negli States in quanto non vaccinato, ma da parte di alcuni membri del Congresso è arrivato un vero e proprio atto formale che dà qualche speranza a Nole. I repubblicani Claudia Tenney e Louie Gohmert hanno fatto pervenire a Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, una richiesta ufficiale per concedere a Djokovic e a tutti gli stranieri non vaccinati la possibilità di ingresso negli States per disputare gli US Open, in programma a Flushing Meadows dal 29 agosto all'11 settembre, grazie alla "National Interest Exemption", ovvero un'esenzione perchè di interesse nazionale.