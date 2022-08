Matteo Berrettini si racconta a poche ore dal debutto contro Carreno Busta nel Masters di Montreal: "Sono pronto per il cemento americano, ho sfruttato i miei stop per migliorarmi. Il livello del mio tennis è salito. Non è stato facile lasciare Wimbledon, ma mi sono ricaricato". Il torneo di Montreal è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

