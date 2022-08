Tennis

A New York è arrivata la quarta sconfitta consecutiva in una finale Slam per Serena Williams, costretta a rinviare ancora una volta l'aggancio a Margaret Court a quota 24 Major vinti. Una corsa cominciata dall'americana nel 1999 e un discorso che viene rinviato al 2020 US OPEN, SERENA KO CON ANDREESCU US OPEN, DA MEGHAN A SPIKE LEE: TIFOSI D'ECCEZIONE PER SERENA WILLIAMS FOTO. TUTTI PAZZI PER SERENA BERRETTINI VEDE LE FINALS: I TORNEI VERSO LONDRA IN DIRETTA SU SKY