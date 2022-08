Il tabellone di Cincinnati riserva subito insidie per i due azzurri direttamente nel main-draw. Per Sinner debutto contro un qualificato e ipotetico 2° turno con Carreno Busta, Berrettini pesca all'esordio lo statunitense Tiafoe. Il Masters di Cincinnati è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 14 al 21 agosto

Sorteggiato il tabellone del Masters di Cincinnati, al via il prossimo 14 agosto e in diretta su Sky Sport. In attesa delle qualificazioni, a cui sono iscritti Fognini, Musetti e Sonego, sono due gli azzurri nel main draw. Jannik Sinner, testa di serie numero 10 del seeding, debutterà contro un qualificato, per poi rischiare di pescare al 2° turno Pablo Carreno Busta, che lo ha eliminato a Montreal. L'altoatesino è nella parte bassa, quella presidiata da Rafa Nadal. Esordio non agevole per Matteo Berrettini, che da testa di serie numero 12 ha pescato al 1° turno lo statunitense Francis Tiafoe. L'azzurro ha vinto l'unico precedente a Roma 2018. Matteo è nel quarto di Hurkacz e nella parte alta in cui domina Daniil Medvedev, a due vittorie dall'assicurarsi il n°1 del mondo agli US Open.