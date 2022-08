Diventano tre gli azzurri in tabellone al Masters 1000 statunitense: Sonego raggiunge Berrettini e Sinner dalle qualificazioni grazie alla vittoria contro l'americano Klahn. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 14 al 21 agosto

Aumenta la pattuglia italiana nel main draw del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini, già di diritto in tabellone, è entrato nel main draw anche Lorenzo Sonego. Il torinese ha superato le qualificazioni, battendo nel turno decisivo lo statunitense Klahn: 6-2, 6-4 il punteggio finale in un'ora e 18 minuti. Non finisce qui perché in serata andranno a caccia di un posto in tabellone anche Fognini e Musetti, impegnati rispettivamente contro l'americano Giron ed il serbo Lajovic.