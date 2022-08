Il capitano FIlippo Volandri ha convocati gli azzurri in vista delle sfide di Coppa Davis di metà settembre contro Croazia, Argentina e Svezia Condividi

Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Sono questi i cinque convocati del capitano della Nazionale italiana di tennis Filippo Volandri per l’appuntamento di Coppa Davis. Resta dunque fuori dalla lista Lorenzo Sonego, a cui è stato preferito Musetti come riserva dei due titolari per il singolare. Dal 13 al 18 settembre, sul veloce indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e per la prima volta su Sky Sport, l’Italia affronterà Croazia, Argentina e Svezia, in uno dei quattro gironi che qualificheranno otto squadre (le prime due di ogni girone) per la fase finale a eliminazione diretta di Malaga. Il calendario per l’Italia prevede la sfida alla Croazia (14 settembre), all’Argentina(16 settembre) e alla Svezia (18 settembre).

Le scelte di Volandri per la Coppa Davis “Quello di Bologna è un girone molto duro -ha detto Filippo Volandri- probabilmente uno dei più equilibrati, ma allo stesso tempo molto stimolante. Ritrovare la Croazia, contro cui abbiamo perso lo scorso anno a Torino, sarà un motivo ulteriore di rivincita e faremo tesoro dell’esperienza del 2021. Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta e darà il massimo per centrare la qualificazione ai quarti e volare così a Malaga per la fase decisiva. Giugno e luglio hanno visto i nostri tennisti conquistare bellissimi successi in singolare con Matteo, Lorenzo e Jannik e abbiamo anche una coppia di doppio competitiva e affiatata come quella composta da Fabio e Simone, che di recente hanno vinto il torneo a Umago e giocato la finale a Bastad: non a caso sono in corsa per la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino in doppio”.

La Davis Cup fino al 2024 su Sky Una grande novità per gli appassionati di tennis: le qualificazioni e le fasi finali della Davis Cup per la prima volta e fino al 2024 su Sky, con protagonista l’Italia del capitano Filippo Volandri nel primo appuntamento delle Davis Cup by Rakuten Finals (Group Stage e le Finals dal 23 al 27 novembre)