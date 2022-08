Clamoroso a Cincinnati: Rafa Nadal esce al 2° turno del Masters 1000 statunitense, sconfitto 7-6, 4-6, 6-3 da Borna Coric, numero 152 del mondo (ma ancora per poco). Un match lunghissimo, sospeso per oltre un'ora e mezza a causa della pioggia, vinto con assoluto merito dal croato, che ha sempre avuto in mano il gioco e ha affondato il rivale con il suo meraviglioso rovescio. Il campione spagnolo rientrava in campo dopo la lesione addominale che l'aveva costretto a rinunciare alla semifinale di Wimbledon e al torneo di Montreal; ma anche (e soprattutto) per Coric - ex n.12 del ranking - questa vittoria rappresenta una vera liberazione dopo una serie infinita di infortuni e l'operazione alla spalla che l'ha obbligato a restare fuori per un anno, dal marzo 2021 allo scorso aprile. Non è, tra l'altro, il primo successo del 25enne di Zagabria contro il fuoriclasse maiorchino, attuale n. 3 del circuito: aveva già battuto Rafa nel 2014 a Basilea (quarti) e proprio al 2° turno di Cincinnati, nel 2016, con un perentorio 6-3, 6-1 (altrettante le affermazioni dell'iberico: nel 2015 agli US Open e nel 2017 in Canada). Ora, Coric - che in precedenza aveva eliminato Lorenzo Musetti - se la vedrà con Roberto Bautista Agut e potrebbe essere l'avversario di Jannik Sinner in un'ipotetica semifinale. Fuori, a sorpresa, anche il norvegese Casper Ruud, n. 5 del tabellone: battuto 6-3, 6-3 dallo scatenato americano Ben Shelton, numero 226 del mondo...