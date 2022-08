ATP Cincinnati, i risultati del 2° turno

Il ligure cede 7-6, 6-7, 2-6 al russo Rublev ed esce di scena nel 2° turno del Masters 1000 di Cincinnati. Tra poco in campo Sinner contro il serbo Kecmanovic. Nella notte il debutto di Nadal. Tutto il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 21 agosto

Non riesce l'impresa a Fabio Fognini nel 2° turno del Masters 1000 di Cincinnati: il ligure (n.61 ATP) deve arrendersi 7-6, 6-7, 2-6 ad Andrej Rublev (n. 6 del tabellone) che ora affronterà il vincente del match tra Nick Kyrgios e Taylor Fritz. Prima di oggi, il bilancio era in perfetta parità tra l'azzurro e il russo: 5-5 (ma l'ultima vittoria di Fabio risale a Pechino 2019, seguita da un 'poker' di successi del moscovita, ora 5 consecutivi). Resta la grande prestazione di Fognini, superiore in tutto nel primo set, tanto che - per una volta - è stato l'avversario a spaccare la racchetta per la rabbia... Nel secondo Rublev alza il suo livello nel momento più importante, aggiudicandosi il tie-break. Fognini comincia ad accusare la stanchezza per la quarta partita in pochi giorni (mentre l'avversario era al debutto) e la sfida si chiude, di fatto, nel 4° game del terzo set: dal 40-30 a favore dell'italiano alla palla break per Rublev, che si vede regalare un doppio, sanguinosissimo fallo dal rivale. Che torna a casa con più di un rimpianto, ma tra gli applausi del pubblico americano.