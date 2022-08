Il numero 2 al mondo non ha recuperato dall'infortunio alla caviglia rimediato nella semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal. La sua assenza agli Us Open ora è ufficiale

Niente Us Open per Alexander Zverev. Lo Slam americano, al via lunedì prossimo, perde il numero 2 della classifica mondiale Atp. Ancora convalescente dopo un infortunio alla caviglia, il tedesco ha dato forfait al torneo che parte il 29 agosto e si conclude l'11 settembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori. "Alexander Zverev si è ritirato dagli US Open", si legge sull'account Twitter del quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione.