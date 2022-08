Zverev: "Obiettivo? Le ATP Finals a Torino"

Il tennista tedesco, fermo da giugno per l'infortunio alla caviglia subito al Roland Garros, ha dovuto rinunciare agli US Open, ma si prepara a rientrare nel circuito e nel mirino ha le ATP Finals, in programma dal 13 al 20 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport: "Torino è il mio grande obiettivo - spiega a Sky De - Sono settimo nella Race, ora ho 2.700 punti e avrò tempo per accumularne altri. Se giocherò bene, penso che potrò qualificarmi"