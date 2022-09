Sinner in campo nella notte contro Ivashka

L'azzurro affronterà nella notte tra lunedì e martedì il bielorusso Ivashka che nel turno precedente ha eliminato Musetti. In palio il possibile quarto di finale contro Alcaraz, oggi impegnato contro Marin Cilic. In campo anche Nadal

Inizia la seconda settimana degli US Open 2022 con gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone. Dopo la vittoria di Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner spera di raggiungere i quarti. L'azzurro sarà impegnato nell'ultimo match del giorno sul Louis Armstrong (nella notte tra lunedì e martedì) contro il bielorusso Ilya Ivashka, n. 73 ATP, che nel turno precedente ha eliminato Lorenzo Musetti. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Sull'Arthur Ashe, invece, in campo Nadal e Alcaraz, rispettivamente contro Tiafoe e Cilic. Completa il quadro l'incontro tra Cameron Norrie e Andrey Rublev. Nel tabellone femminile, riflettori puntati sulla n. 1 al mondo Iga Swiatek contro la sorpresa tedesca Jule Niemeier, ma anche al big match tra Danielle Collins e Aryna Sabalenka.