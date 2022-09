Berrettini, in proiezione, è n. 15 della classifica mondiale. In caso di vittoria oggi, tornerebbe virtualmente al n. 14, posizione occupata prima dell'inizio del torneo. Il successo, però, sarebbe importante soprattutto in ottica Race per le ATP Finals: vincendo, infatti, guadagnerebbe quattro posizioni, arrivando al n. 9 alle spalle di Zverev (attualmente fermo per infortunio).