Us Open, Sinner batte Ivashka e vola ai quarti

Jannik Sinner raggiunge Matteo Berrettini ai quarti di finale degli Us open. Nella notte l'azzurro ha sconffitto il bielorusso Ilya Ivashka per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 in 3 ore e 48 minuti di gioco. Per la sesta volta nella storia due italiani raggiungono insieme i quarti di uno Slam