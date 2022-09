Chi sarà il nuovo numero 1? Le combinazioni

Una poltrona per tre. È la situazione attuale nel tennis maschile che da lunedì avrà un nuovo numero uno al mondo. A causa dell'eliminazione degli ottavi agli US Open, infatti, Daniil Medvedev perderà la prima posizione del ranking ATP. Per raccogliere l'eredità è una corsa a tre tra Rafa Nadal, Casper Ruud e Carlos Alcaraz. Loro saranno i primi tre della classifica mondiale da lunedì, resta solo da capire l'ordine. L'unico a non avere il destino in mano è il mancino di Manacor che, per ritornare n. 1 al mondo a distanza di due anni e mezzo dall'ultima volta, deve sperare che gli altri due non arrivino in finale a Flushing Meadows. In caso contrario, l'ATP eleggerà un n. 1 inedito. Ruud e Alcaraz hanno il destino in mano: la vittoria degli US Open può valere loro il primato della classifica. L'altra opzione, è la qualificazione in finale, ma senza che l'avversario sia il "rivale".