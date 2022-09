World Padel Tour, il Cascais Open su Sky Sport

Dopo la breve pausa estiva, la stagione più lunga e intensa della storia del padel riparte per una seconda parte senza sosta che ci accompagnerà quasi fino al Natale . Ci siamo lasciati a Ferragosto, con la meravigliosa finale dell'Argentina Premier Padel, in un'Arena di Mendoza che ha riscritto i record di presenza nella storia di questo sport e la vittoria di Stupa-Lima su Coello e un Belasteguin apparso in una forma straordinaria nonostante le 43 primavere sulle spalle.

Ora si riparte con il WPT e il Cascais Open, primo di 5 appuntamenti consecutivi che porteranno i giocatori dopo la tappa portoghese, a Stoccolma, Madrid, Amsterdam e Santander per poi chiudere il mese di ottobre con l'Open di Minorca per il WPT e il 6 appuntamento con Premier Padel in una località che sarà svelata a breve. Riparte quindi la caccia ai re LeBron e Galàn e alle regine Salazar e Triay con Gutierrez-Tapia e Josemaria-Sanchez che sembrano avere tutte le carte in regola per mettere in dubbio le rispettive leadership e più di una coppia a recitare il ruolo di outsider. Ci aspettano 4 mesi pieni di padel, passeremo dai bermuda ai cappotti, ma non smetteremo mai di raccontarvi le gesta dei più grandi campioni dello sport più in crescita su scala mondiale. Appuntamento, allora, venerdì 9 settembre dalle ore 10.30 su Sky Sport Tennis.