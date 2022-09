Coppa Davis, tutto quello che c'è da sapere

Si alza il sipario sulla Coppa Davis 2022, giunta alla terza edizione con il nuovo format, per la prima volta in diretta su Sky Sport. Dal 13 al 18 settembre si disputerà la fase a gironi in quattro città europee: Bologna, Valencia, Amburgo e Glasgow. Tra le 16 nazioni protagoniste c'è l'Italia che scenderà in campo all'Unipol Arena contro la Croazia, seconda classificata lo scorso anno alle spalle della Russia, orfana di Marin Cilic, l'Argentina di Diego Schwartzman e la Svezia dei fratelli Ymer. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, andranno a caccia dell'ambita "Insalatiera", vinta nella sua storia una sola volta, nel 1976.