Italia, il calendario del girone di Bologna

Gli azzurri inizieranno mercoledì il proprio torneo contro la Croazia, poi gli impegni contro Argentina (venerdì 16) e Svezia (domenica 18). Per ogni sfida si giocheranno tre match (due singolari e un doppio) tutti al meglio dei tre set. L'Italia dovrà chiudere il girone nelle prime due posizioni per accedere alla fase finale, in programma a novembre a Malaga. La Coppa Davis è in diretta su Sky e in streaming su NOW