L'Italia debutta a Bologna contro la Croazia nel primo match della fase a gironi di Coppa Davis. Capitan Volandri, con Sinner che rientrerà con l'Argentina, ha a disposizione Berrettini e Musetti, in doppio c'è la collaudata coppia Fognini-Bolelli. Cilic assente tra i croati, che batterono gli azzurri dodici mesi fa a Torino. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

L'Italia affronta la Croazia nel primo match che qualifica alla fase finale di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 21 al 27 novembre. Si parte alle ore 15 con il confronto tra i numeri 2 delle rispettive nazioni, poi la sfida tra i migliori classificati nel ranking. Infine il match di doppio, che si disputerà anche in caso di 2-0 per una Nazione. Capitan Filippo Volandri ha convocato Sinner (assente, rientrerà con l'Argentina il 16), Berrettini, Musetti e la coppia di doppio Fognini-Bolelli. La Croazia sarà invece priva del suo n°1, l'ex campione degli US Open, Marin Cilic. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Italia-Croazia, i precedenti Fresco il ricordo dell'ultimo confronto diretto (3-1 i precedenti per i croati), il quarto di finale di Torino dell'anno scorso. Borna Gojo battè a sopresa Lorenzo Sonego, Jannik Sinner rimise tutto in equilibrio poi però i formidabili Metkic e Pavic non diedero scampo a Sinner e Fognini. La Croazia sarebbe poi arrivata per la quarta volta nella sua storia in finale di Coppa Davis, perdendo contro la Russia. Due i titoli vinti dalla nazionale croata dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia. Nel 2005 è diventata la prima nazione non testa di serie a trionfare (3-2 sulla Slovacchia a Bratislava). Il secondo titolo è maturato nel 2018, sempre in trasferta, a Lille contro la Francia. Hanno invece perso l'unica finale giocata in casa, nel 2016 nell'ultimo confronto diretto con l'Argentina che ritroveranno nel girone a Bologna.

I convocati della Croazia Marin Cilic, n° numero 1 croato, semifinalista quest'anno al Roland Garros, non sarà a Bologna. La sua assenza, annunciata in extremis, comporterà la promozione a numero 1 della Croazia a Bologna di Borna Coric, al rientro in nazionale per la prima volta dalle Finals di Madrid del 2019. Un anno prima, nel 2018, aveva vinto cinque dei sei match disputati nel percorso fino al titolo. Coric, rientrato sul circuito dopo quasi un anno di assenza per una serie di infortuni, ha trionfato quest'anno al Masters 1000 di Cincinnati. Prima del torneo era fuori dai primi 150 del mondo, dopo è risalito in Top 30 avvicinando il best ranking di numero 12. Martic ha confermato il 24enne Borna Gojo, oggi n.176 ATP, che nella scorsa edizione delle Davis Cup Finals, fra Torino e Madrid, ha battuto Alexei Popyrin, Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. L'arma in più della Croazia resta la formidabile coppia di doppio che lo scorso anno ha vinto a Wimbledon e conquistato l’oro a olimpico a Tokio e quest’anno si è imposta a Roma, a Ginevra, al Queen's e a Eastbourne. Si tratta di Nikola Mektic e Mate Pavic, che hanno iniziato a giocare insieme anche in Coppa Davis solo nel 2021.

Il regolamento Nel girone A degli azzurri ci saranno Argentina, Croazia e Svezia. Gli altri tre gironi da quattro squadre si disputeranno ad Amburgo (C con Francia, Germania, Belgio, Australia), Glasgow (D con Usa, Gran Bretagna, Kazakhstan, Olanda) e Valencia (B con Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud). La classifica dei gironi è basata sul numero di vittorie nei "ties", le sfide fra nazioni. Se due squadre completano il girone a parità di vittorie, l'ordine sarà determinato dall'esito dello scontro diretto. Se invece tre nazioni arrivano a parità di vittorie, saranno considerati nell'ordine: la percentuale di singoli incontri vinti, poi se necessario il quoziente set e infine il quoziente game. Volano a Malaga le prime due classificate per ogni girone.

Fase finale a Malaga, gli accoppiamenti dei quarti di finale vincente Gruppo A c. seconda Gruppo D

vincente Gruppo C c. seconda Gruppo B

seconda Gruppo C c. vincente Gruppo D

seconda Gruppo A c. vincente Gruppo B