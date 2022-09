amarcord

Dici Roger Federer e pensi a Wimbledon, torneo vinto otto volte dal fenomeno di Basilea, che ha annunciato il suo ritiro dal tennis agonistico. La sua prima partecipazione a Londra è del 1999. Prima del suo arrivo il tennis era molto diverso rispetto ai giorni nostri, così come il mondo: per esempio non c'erano Wikipedia, i social e gli smartphone. Le figurine costavano 500 lire a pacchetto e per ascoltare la propria band preferita era necessario acquistare il cd FEDERER: 'MI RITIRO DAL TENNIS'